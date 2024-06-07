Актриса Екатерина Стриженова назвала мужа «головной болью» в день его 55-летия. Знаменитость посвятила трогательный пост Александру в честь юбилея.

По словам Екатерины, муж не любит соцсети и считает их пустой тратой времени. Несмотря на это, актриса обратилась к нему в личном блоге и призналась в любви. Стриженова назвала именинника своей жизнью и «головной болью».

«Ты и есть моя жизнь, другой не знаю. Мои нервы и головная боль — тоже ты. Строгий, требовательный, бескомпромиссный, щедрый, добрый и внимательный — это тоже ты. Твоя уверенность в себе поражает», — написала Екатерина.

На пост Стриженовой отреагировала дочь Александра. Девушка поблагодарила мать за то, что «выбрала такого папу».

Также Екатерина обратилась к тем, кто поздравил супруга с юбилеем. По словам актрисы, в своей публикации она благодарит всех неравнодушных к семейному празднику.

«Учитывая, сколько людей сегодня позвонило, написало, поздравило и пожелало здоровья, считаю своим долгом поблагодарить всех сразу», — резюмировала знаменитость.

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