«Всего одна инъекция»: похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики
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57-летний Филипп Киркоров показал себя с животом до пластики и смены имиджа. Певец продемонстрировал свои изменения в соцсети.
За последние 2 года артист кардинально изменил внешность, и в этом ему помог хирург Тимур Хайдаров. Благодаря операциям Филипп получил стройное, рельефное тело, которое он подчеркивает обтягивающими нарядами. Также артист решился поэкспериментировать с прическами: теперь он регулярно красится и делает разные стрижки. Еще Филипп набил себе татуировки и начал работу со стилистом.
«Вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Всего одна инъекция», — подписал Филипп кадр до преображения.
К слову, коллеги артиста оценили его изменения. Так, Яна Рудковская оставила лаконичный комментарий и сопроводила его смайликом в виде сердечка: «Всем бы так!».
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