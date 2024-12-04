«Всего одна инъекция»: похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики

57-летний Филипп Киркоров показал себя с животом до пластики и смены имиджа. Певец продемонстрировал свои изменения в соцсети.

За последние 2 года артист кардинально изменил внешность, и в этом ему помог хирург Тимур Хайдаров. Благодаря операциям Филипп получил стройное, рельефное тело, которое он подчеркивает обтягивающими нарядами. Также артист решился поэкспериментировать с прическами: теперь он регулярно красится и делает разные стрижки. Еще Филипп набил себе татуировки и начал работу со стилистом.

«Вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Всего одна инъекция», — подписал Филипп кадр до преображения.