НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 12:37
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«Всего одна инъекция»: похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики

57-летний Филипп Киркоров показал себя с животом до пластики и смены имиджа.
«Всего одна инъекция»: похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики

© Starface.ru

57-летний Филипп Киркоров показал себя с животом до пластики и смены имиджа. Певец продемонстрировал свои изменения в соцсети.

За последние 2 года артист кардинально изменил внешность, и в этом ему помог хирург Тимур Хайдаров. Благодаря операциям Филипп получил стройное, рельефное тело, которое он подчеркивает обтягивающими нарядами. Также артист решился поэкспериментировать с прическами: теперь он регулярно красится и делает разные стрижки. Еще Филипп набил себе татуировки и начал работу со стилистом.

«Вы когда-нибудь хотели стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Всего одна инъекция», — подписал Филипп кадр до преображения.

«Всего одна инъекция»: похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, коллеги артиста оценили его изменения. Так, Яна Рудковская оставила лаконичный комментарий и сопроводила его смайликом в виде сердечка: «Всем бы так!».

Ранее Филипп Киркоров забрал детей из школы в Дубае и заплатил за их учебу в РФ 2 млн. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 39-летний рэпер Джиган примерил парик и показал себя с волосами.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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