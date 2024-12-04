Рэпер Джиган кардинально изменил образ: больше не лысый

Рэпер Джиган решил удивить поклонников неожиданной переменой во внешности. Уже много лет артист предпочитает сбривать все волосы на голове. Но вдруг он решил показать, как выглядит с другой прической.

В личном блоге Джиган опубликовал новое фото, на котором был с удлиненными каштановыми волосами. Нетрудно догадаться, что это всего лишь парик, однако все равно фанаты оценили этот эксперимент.

Пользователей Сети рассмешил вид Джигана с волосами. Некоторые попросили его никогда не отказываться от лысины.

«Ну какой же он нелепыш», «Сын называет такую прическу штрих-код», «Он от шиньона Оксаны себе отрезал?» - обсуждают фанаты артиста.