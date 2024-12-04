НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 12:01
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Рэпер Джиган кардинально изменил образ: больше не лысый

39-летний рэпер Джиган примерил парик и показал себя с волосами.
Рэпер Джиган кардинально изменил образ: больше не лысый

© Starface.ru

Рэпер Джиган решил удивить поклонников неожиданной переменой во внешности. Уже много лет артист предпочитает сбривать все волосы на голове. Но вдруг он решил показать, как выглядит с другой прической.

В личном блоге Джиган опубликовал новое фото, на котором был с удлиненными каштановыми волосами. Нетрудно догадаться, что это всего лишь парик, однако все равно фанаты оценили этот эксперимент.

Пользователей Сети рассмешил вид Джигана с волосами. Некоторые попросили его никогда не отказываться от лысины.

«Ну какой же он нелепыш», «Сын называет такую прическу штрих-код», «Он от шиньона Оксаны себе отрезал?» - обсуждают фанаты артиста.

Рэпер Джиган кардинально изменил образ: больше не лысый

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что недавно семья Джигана столкнулась с проблемой. Их выгнали из дома из-за козы Мими. Из-за этого за две недели Оксане Самойловой пришлось делать ремонт в их старом особняке. Блогерша рассказывала, что переделала там практические все — от пола до потолка.

Ранее стало известно, сколько рэпер Джиган заработает на новогодних корпоративах.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Джиган
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