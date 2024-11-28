«Обучение стоит миллион рублей в год»: Филипп Киркоров забрал детей из дубайской школы и вернул в Россию

Певец Филипп Киркоров решил прервать обучение детей в элитной школе в Дубае и вернул их в Россию. Теперь Алла-Виктория и Мартин учатся в учреждении, где год занятий стоит миллион рублей за одного ребенка. Об этом сообщает Kp.ru.

В окружении артиста рассказали, что пока он не разглашает название школы, куда отдал детей, так как переживает за них. Известно лишь, что она находится недалеко от их дома.

«Учатся дети по восьмибалльной системе оценок. Обучение там стоит миллион рублей в год на одного ребенка», - поделились друзья Филиппа.

К слову, в прошлом году Киркоров перевел сына и дочь в дубайскую школу не просто так. Дело в том, что они столкнулись с травлей из-за популярности отца. Чтобы оградить их от этого, певец принял решение отправить их за границу, несмотря на дорогостоящее обучение. За год лишь за одного ребенка певец отдал 6,5 млн рублей.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своем расставании с Аллой Пугачевой и переживаниях из-за этого.