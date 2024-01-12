«Всегда знала, что она скажет»: Наталья Штурм беседует с фотографией умершей мамы

57-летняя певица Наталья Штурм призналась, что беседует с фото умершей мамы. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.

В январе 2024 года в семье Штурм произошла трагедия: на 90-м году жизни умерла ее мама. Певица тяжело переживает смерть родительницы. Из-за стресса она начала терять вес.

По словам Натальи, она хранит фотографию мамы рядом с кроватью и разговаривает с ней. Штурм отметила, что это позволяет ей облегчить страдания.

«Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит», — высказалась певица.

Артистка считает, что мама могла бы расстроиться, если бы увидела состояние дочери. Штурм убеждена, что ей необходимо отойти от стресса и «продолжить поддерживать фамилию».

Ранее сообщалось о том, что врачи диагностировали у 57-летней певицы Натальи Штурм дистрофию. Подробности смотрите в этой статье.

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