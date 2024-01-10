«Сейчас я вешу 48 кг»: Наталья Штурм раскрыла свой диагноз после смерти мамы

Врачи диагностировали у 57-летней певицы Натальи Штурм дистрофию. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.

В начале 2024 года в семье Штурм произошло горе: на 90-м году жизни умерла ее мама. Наталья тяжело переживает смерть родительницы. Из-за сильного стресса певица сильно похудела. На сегодняшний день ее вес составляет 48 кг. Вот почему Наталья обратилась за помощью к врачам.

«Сейчас я вешу 48 кг. Врачи поставили мне дистрофию. Мне не хочется есть совсем. Так долго продолжаться не может», — высказалась знаменитость.

Наталья призналась, что за весь день она съела только мандарин. Однако в беседе с журналистами она пообещала, что попробует разнообразить свой рацион.

Певица стала терять вес после болезни матери. О недуге родительницы выяснилось 3 месяца назад. Штурм боролась за ее жизнь: у пенсионерки «были лучшие клиники и врачи». Однако женщину не удалось спасти.

Ранее 57-летняя певица Наталья Штурм назвала диагноз умершей мамы неожиданным. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что младшая сестра Татьяны Навки тайно родила сына.