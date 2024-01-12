Вера Сотникова вернулась в шоу «Битва экстрасенсов»

63-летняя актриса Вера Сотникова нашла нужным вернуться в шоу «Битва экстрасенсов». Об этом сообщает издание aif.ru.

Шоу «Битва экстрасенсов» возвращается на экраны ТВ. На этот раз в передаче примут участие те медиумы, которые в прошлых сезонах не смогли одержать победу. В 2024 году у них появятся новый шанс, чтобы доказать свои способности.

Примечательно, что членами жюри стали Александр Шепс и Виктория Райдос — самые известные участники передачи. Также кресло судьи займет Вера Сотникова. Ранее актриса появлялась в эфире передачи как приглашенный гость. Компанию знаменитостям составит иллюзионист Илья Ларионов.

Ведущим шоу, как и в предыдущие сезоны, стал актер Марат Башаров.

Ранее Олег и Александр Шепсы поругались в эфире из-за приглашения на одно и то же шоу. Подробности смотрите в этой статье.

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