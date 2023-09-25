«Всегда со мной»: Ани Лорак проговорилась о связи с Киркоровым

Певица Ани Лорак сообщила, что Филипп Киркоров заменил ей умершего брата. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Однажды…».

Детство Ани было непростым. Сперва девочка пережила развод родителей, затем смерть старшего брата. Кончина родственника стала для нее большой трагедией, поскольку именно он ее поддерживал в трудные минуты.

Как выяснилось, спустя годы Лорак обрела брата в лице Филиппа Киркорова. Артисты познакомились благодаря конкурсу «Евровидение». После неожиданной встречи они стали друг для друга не просто друзьями, но и родственными душами.

По словам Ани, она постоянно чувствует поддержку Киркорова. Певица уверена, что в любой момент может к нему обратиться и получить помощь.

«Филипп в какой-то степени заменил мне брата. Я знаю, что даже если позвоню ночью, то он придет на помощь», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Ани из нового интервью.

Напомним, что Филипп стал крестным отцом для дочери Лорак.

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