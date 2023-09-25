«Она такого не скажет»: женатый Петров заговорил о трудностях в браке

Актер Александр Петров рассказал о личной жизни с 22-летней супругой. Звезда «Льда» поделился откровением в эфире «Шоу Воли».

Недавно Петров объявил о переменах в жизни. 10 сентября 2023 года актер перестал быть холостяком. С будущей супругой Александр познакомился на улице и спустя несколько встреч отвел ее в ЗАГС. В эфире шоу Петров и Павел Воля обсудили произошедшее событие.

Воля решил подготовить артиста к сложностям брака. Ведущий поинтересовался у Александра, как он поступит, если супруга засомневается в его любви. С улыбкой на лице Петров произнес: «Она такого не скажет». Однако у Павла было иное мнение.

«Скажет, даже если ты ей каждый день на ТНТ говоришь по имени: «Я люблю тебя, Ляйсан!»», — цитирует StarHit высказывание юмориста.

Напомним, что свадьба Александра стала сенсацией. О переменах в жизни актера не знали даже его близкие друзья. Кроме того, многих удивило, что женой Петрова является не Стася Милославская. Артисты были вместе на протяжении нескольких лет, а сама Стася неоднократно заявляла о желании выйти замуж за коллегу. Что стало причиной их расставания — пока не уточняется.

Ранее психолог Екатерина Корендясева объяснила, почему внезапный брак Петрова не будет долгим. Подробности смотрите в этой статье.