В отношении Ани Лорак закончилась проверка, после которой с нее сняли подозрения. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на слова Виталия Бородина.

По словам общественника, в отношении Лорак завершилась проверка, которая показала: певица чиста перед законом. Виталий отметил, что артистка стала жертвой политического режима Украины, осквернившего ее репутацию.

«Все вопросы к ней публичного характера должны быть сняты. Проверка показала, что нет оснований привлекать Ани Лорак к ответственности», — высказался Бородин.

Кроме того, недавно инициативная группа потребовала отменить концерт Лорак в России. Виталий прокомментировал и это. По словам общественника, у него нет оснований для подобного действия.

Отметим, что сама артистка никак не комментирует скандалы, в которых она была замечена.

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