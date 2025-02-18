«Всегда принимал такой, какая я есть»: Глюкоза не может оправиться от смерти близкого человека

38-летняя певица Глюкоза рассказала о переживаниях из-за смерти бабушки. Артистка посвятила трогательный пост родственнице в соцсети.

Певица вышла на связь в день рождения бабушки, которой могло бы исполниться 94. Артистка не скрывает, что та была для нее самым близким человеком, принимающим и поддерживающим во всем. Зная это, знаменитость всегда боялась ее расстроить.

«Это был самый близкий человек, который меня вырастил, всегда принимал такой, какая я есть, и верил в меня. Обожала проводить с ней время, валяться вместе и болтать обо всем на свете. Всегда боялась ее расстроить, хотя ей, особенно в мой подростковый возраст, иногда было нелегко», — высказалась Глюкоза.

Артистка жалеет, что из-за занятости редко виделась с бабушкой. Ей казалось, что та будет с ней всегда.

«Мы живем с ощущением, что они всегда будут рядом, но когда теряем их — так уж устроена жизнь — понимаем, как много еще не успели сказать и как неважно было то, что нас отвлекало и заботило вместо встречи, теплых объятий, совета и разговора», — резюмировала она.

Ранее сменившая имидж певица Глюкоза заявила, что выступит с концертом весной. Подробности читайте в этой новости.

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