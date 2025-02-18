Не могла вставать: в театре рассказали о работе с Евгенией Добровольской незадолго до ее смерти

Константин Хабенский поделился воспоминаниями о Евгении Добровольской, ушедшей от рака в январе этого года. В беседе с aif.ru художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, где актриса прослужила более 30 лет, рассказал о работе с ней незадолго до ее смерти.

По словам артиста, Евгения Добровольская обладала непростым характером, но до последнего сражалась с тяжелым заболеванием и выходила на сцену театра.

«Это действительно так, Евгения — очень большая актриса, очень. Может быть, в силу непростого характера она не смогла сыграть все, что обогатило бы нас. Но боец — на сто процентов!» — заявил Константин Хабенский.

Актер рассказал, что в последнее время Евгении Добровольской было все сложнее играть в спектаклях. Константин Хабенский вспомнил, как актрисе помогали в театре как на сцене, так и на репетициях.

«Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле „Космос“», где вообще ни секунды передышки. А когда репетировали, просто просила: „Можно я здесь лишний раз не буду вставать?..“» — поделился артист.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии. Звезда фильма «Королева Марго» узнала о страшном диагнозе за полтора года до смерти — у нее выявили агрессивную форму рака желудка.

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