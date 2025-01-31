Глюкоза объявила о возвращении на сцену после скандала: когда состоится концерт

Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объявила о возвращении на сцену. Ранее исполнительница хита «Невеста» попала в скандал с запрещенными веществами. Она сменила имидж и рассказала, что весной планирует дать концерт. Об этом сообщает «7Дней.ru».

38-летняя звезда удивила поклонников резким преображением. После громкого скандала в аэропорту и обвинениях в том, что она принимает запрещенные вещества, Глюкоза не говорила о концертах. Она была замечена на частных вечеринках и выступала с диджей-сетами в ночных клубах, но о крупных площадках ничего не говорилось.

Артистка намекнула, что собирается выступать с необычным репертуаром. Она перекрасила волосы, сменила стрижку и стала наносить необычный макияж. Она анонсировала выход клипа на песню «Frost» и объявила, что возвращается на сцену.

«Концерт весной», — сказала она.