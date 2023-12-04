«Всегда остаются риски»: что известно о новой операции Костомарова

Врач Андрей Шестаков считает, что Роману Костомарову понадобится серьезная операция на руке. Доктор медицинских наук поделился мнением с порталом Sport24.

После выписки из больницы фигурист перенес протезирование ног и одной руки. В скором времени Роман перенесет очередную манипуляцию. Шестаков считает, что Костомарову нужно проделать большую работу перед протезированием. Эксперт не исключает вероятность того, что Роману проведут серьезную операцию.

«Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации. Можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки», — высказался эксперт.

Андрей отметил, что при любой операции «всегда остаются риски», поэтому фигурист «не застрахован» от отрицательной динамики. При этом врач выразил надежду на то, что у Романа все будет хорошо.

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