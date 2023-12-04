Дочке звезды «Аншлага» Светланы Рожковой удалили злокачественную опухоль. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

На съемках передачи звезда «Аншлага» призналась, что ее старшая дочь столкнулась с серьезной болезнью. Несколько месяцев назад у нее выявили злокачественное новообразование в кишечнике. По словам Светланы, наследница случайно узнала о диагнозе, когда отправилась на КТ.

«Эта информация свалилась очень неожиданно. У нее с позвоночником проблемы, и доктор посоветовал ей сделать КТ. После этого обнаружили в кишечнике опухоль», — рассказала Рожкова.

Дочь Светланы перенесла операцию, в результате которой были удалены три кисты и полипы. Как выяснилось, девушка вовремя обратилась за помощью. Если бы она затянула с походом к доктору на несколько месяцев, то прогнозы были бы неутешительные.

На данный момент наследница Рожковой проходит тяжелое восстановление. «Теперь ее мониторят каждые три месяца. Недавно убрали еще какую-то ерунду», — высказалась звезда «Аншлага».

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