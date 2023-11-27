Роман Костомаров в эфире шоу «Аватар» назвал себя человеком без ног и голоса. Об этом сообщает издание The Voice.

Олимпийский чемпион принял участие в шоу «Аватар». В передаче Роман выступал в образе Железного Дровосека и исполнял известные песни. В недавнем выпуске спортсмен оказался в числе номинантов на вылет. Костомаров вышел на сцену с хитом Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Судьи проекта узнали фигуриста по голосу.

«Я шокирован, как вы можете по аватару угадывать, кто за ним скрывается. Я так иронизирую над собой — без рук, без ног и без голоса», — высказался Роман.

Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман, ставшие членами жюри, не сдержали слез во время выступления фигуриста. Лазарев сообщил, что Костомаров стал первым участником, который их растрогал.

«Очень сложно совладать с мыслями и эмоциями. Это — очень точное и проникновенное выступление», — высказался артист.

Ранее Роман Костомаров признался, что рыдал и думал о смерти после ампутации. Подробности смотрите в этой статье.