«Всегда мне натыкала»: Алексей Куличков взялся за здоровье из-за наставлений жены

Алексей Куличков признался, что всерьез занялся своим здоровьем из-за жены.

Телеведущий рассказал, что его супруга Ольга всегда заставляла его следить за своим состоянием и проводить обследования. По словам Алексея, он отказывался и всегда думал о том, что не будет слушать жену.

Однако ему все же пришлось взяться за этот вопрос после того, как столкнулся с проблемами, подробности которых раскрывать не стал.

«Всегда мне натыкала, а я как упрямый баран такой: "Нет, отстань!" Я думал, что не буду слушаться супругу, как и любой мачо, как альфа-самец. А потом как-то случилось… А она мне: "Я же тебе говорила! Все время направляла, а ты меня не слушал". Жена молодая, ребенок, надо заботиться, думать», — поделился артист.

Напомним, что в марте 2023 года в СМИ появились новости о том, что Куличкову понадобилась экстренная госпитализация и помощь врачей. Тогда артисту якобы ставили тяжелое состояние из-за инсульта. Но позже Алексей все же подтвердил свое нахождение в больнице, подчеркнув, причину журналисты назвали неверно.

Куличков признался, что здоровье его ухудшилось из-за плотного рабочего графика, когда он режиссировал сериалы «След» и «Свидетели». Актеру стало плохо и врачу забрали его в больницу, диагностировав ему гипертонический криз.

«А там, знаете, такая бешеная гонка. И ты себе спуску не даешь. Там по 12-16 часов смены, зима, дождь… Тебе болеть нельзя. И все это на ногах», — рассказал телеведущий в шоу «Ты не поверишь!».

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