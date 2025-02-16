«Хамка и редкостная хабалка!»: Юлия Барановская возмутила публику издевательствами над больным человеком

Телеведущая Юлия Барановская угодила в скандал в эфире шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Зрители резко осудили знаменитость за ее грубое поведение и унижения героя в комментариях к новому выпуску программы на Rutube.

Выпуск шоу «Мужское / Женское» от 14 февраля был посвящен «художественной свалке», образовавшейся в одном из многоквартирных домов подмосковного Фрязина. Жители пожаловались на своего соседа, художника Андрея Ляпунова, который захламил свою квартиру мусором с ближайших свалок. По словам соседей, горы отходов достигли потолка, поэтому мужчина уже с трудом открывает собственную дверь. Более того, жители заявили, что в доме завелись мыши и тараканы. Сам же художник утверждает, что собирает не мусор, а необходимые для творчества материалы.

По всей вероятности, у героя выпуска может быть расстройство психики, вызвавшее неприятное для окружающих патологическое накопительство. Однако зрители обратили внимание прежде всего на поведение не художника, а Юлии Барановской, всю программу унижавшей мужчину. На протяжении выпуска телеведущая насмехалась, кривлялась и крутилась в кресле. Знаменитость также не реагировала на призывы соведущего Александра Гордона утихомириться. Многие резко раскритиковали такое поведение и посчитали его неприемлемым.

«Человек болеет, а Юля подкалывает всю передачу. Очень неприятная в этот раз», «Согласна. Не просто неприятная, а хамка, каких свет не видывал! Не могу сказать, что она глупая или необразованная, но иногда редкостная хабалка! <…> Откровенно насмехается и унижает человека, видно же, что он очень скромный, не ответит грубостью, а она и рада…», «Барановская, ты мерзкая! Этот мужчина хоть и не здоров, но чище и интеллигентнее всех вас вместе взятых!» — возмутились пользователи Сети в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал «слабоумием и отвагой» рискованную фотосессию Юлии Барановской на краю водопада Виктория.