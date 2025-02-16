Надежда Ангарская заговорила о желании родить третьего ребенка. Об этом она рассказала в интервью «Антенне-Телесемь».

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская воспитывает двух сыновей, но заявляет, что хочет родить еще и дочь. По словам знаменитости, она консультировалась насчет родов с разными врачами, некоторые из них не советовали Ангарской рожать еще одного ребенка из-за ее возраста.

«У меня есть врачи, которые говорят: ''Надюш, это стресс. Тебе сколько лет? '' Но недавно разговаривала с врачом, кардиохирургом, и он сказал: ''Почему бы и нет? '' Я нахожусь немножко в смятении, потому что понимаю — 25 лет и 42 года — это две большие разницы», — рассказала она.

Ангарская заявила, что перед беременностью планирует полностью проверить свое здоровье и похудеть на 20 или 30 килограмм.

«Прежде чем пойти в роддом за третьим ребенком, хотела бы быть здоровым человеком по всем показателям», — добавила она.

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