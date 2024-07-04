«Всегда хотела»: Екатерина Варнава кардинально сменила имидж

39-летняя юмористка Екатерина Варнава вышла в свет с короткой стрижкой. Знаменитость показала кадры с мероприятия в соцсети.

Екатерина Варнава не боится экспериментировать со стилем. Знаменитость не раз набирала вес, сбрасывала его и примеряла необычные образы. На этот раз Екатерина решила сменить прическу. На светском ужине в Переделкино она появилась с короткой стрижкой. Юмористка сделала объемное каре, рваную челку и покрасила волосы в натуральный каштановый цвет. В беседе с Ксенией Соловьевой, экс-главным редактором Vogue, Варнава призналась, что всегда мечтала о стрижке.

«Я всегда хотела. Но сначала был контракт с Head&Shoulders, потом с еще одним бьюти-брендом. А когда я стала хозяйкой себе, решила: «А почему нет?»», — опубликовала Ксения комментарий Екатерины в Telegram-канале.