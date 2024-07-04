«Абсолютно не мое»: Наталья Фриске высказалась о возвращении на сцену

Сестра покойной Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске заявила о нежелании возвращаться на сцену. Об этом пишет Kp.ru.

«Это абсолютно не мое», — поделилась Фриске-младшая.

Блогерша призналась, что ей ближе быть с ребенком и воспитывать свою дочь Луну. Знаменитость уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ лишь из-за Жанны Фриске. Женщина хотела почтить память сестре. Она добавила, что не знала о присуждении премии Жанне.

«Сестру вспоминаю каждый день. А о нашем сходстве говорят очень часто. Чем старше становлюсь, тем больше на нее похожа», — высказалась сестра покойной звезды.

Фриске-младшая также отреагировала на изображение Жанны, которое создала нейросеть. На премии МУЗ-ТВ был представлен ролик с умершей исполнительницей, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео певица исполняет свой хит «А на море белый песок».

«Номер с ее изображением увидела только на репетиции. В итоге разрыдалась», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что отец Жанны Фриске не виделся с внуком 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой.