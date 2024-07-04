«Абсолютно не мое»: Наталья Фриске высказалась о возвращении на сцену
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Сестра покойной Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске заявила о нежелании возвращаться на сцену. Об этом пишет Kp.ru.
«Это абсолютно не мое», — поделилась Фриске-младшая.
Блогерша призналась, что ей ближе быть с ребенком и воспитывать свою дочь Луну. Знаменитость уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ лишь из-за Жанны Фриске. Женщина хотела почтить память сестре. Она добавила, что не знала о присуждении премии Жанне.
«Сестру вспоминаю каждый день. А о нашем сходстве говорят очень часто. Чем старше становлюсь, тем больше на нее похожа», — высказалась сестра покойной звезды.
Фриске-младшая также отреагировала на изображение Жанны, которое создала нейросеть. На премии МУЗ-ТВ был представлен ролик с умершей исполнительницей, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео певица исполняет свой хит «А на море белый песок».
«Номер с ее изображением увидела только на репетиции. В итоге разрыдалась», — резюмировала она.
Ранее стало известно, что отец Жанны Фриске не виделся с внуком 8 лет из-за запрета Натальи Шепелевой.