«Плохой опыт»: Екатерина Варнава рассказала о браке с Молочниковым

Екатерина Варнава заявила, что у нее был ужасный брак с Александром Молочниковым. Знаменитость рассказала о личной жизни в эфире шоу «Сережа и микрофон».

В новом интервью Варнава призналась, что имеет плохой опыт замужества. Юмористку «передергивает» от одного слова «муж». По словам Екатерины, она больше не хочет замуж. Для нее идеально подходят партнерские отношения.

«Когда я слышу слова «муж», «жена», меня сразу передергивает. У меня был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально!», — высказалась знаменитость.

Напомним, что Варнава была в браке с режиссером Александром Молочниковым.

Ранее Екатерина Варнава заявила, что пережила «бытовой алкоголизм» после отмены на ТВ. Подробности читайте в этой новости.

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