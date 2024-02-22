«Всегда было чувство собственной важности»: почему Пугачева стала Примадонной

Продюсер Виктор Кинн рассказал, как Алла Пугачева получила звание Примадонны. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Алла Пугачева по праву считается Примадонной отечественной эстрады. Данное звание за ней закрепилось после исполнения одноименной песни. Кроме того, продюсер убежден, что Пугачева оставила звание из-за чувства собственной важности.

«У Аллы Борисовны всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности. Она так смирилась с этим званием, свыклась и стала принимать его как должное», — высказался Виктор.

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