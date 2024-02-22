Mash: певица Zivert отменила выступления до осени из-за сильных болей в спине

Певица Zivert отменила выступления до осени 2024 года из-за сильных болей в спине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистку беспокоит остеохондроз позвоночника. Впервые недуг был выявлен в 2022 году, однако за два года состояние Zivert только ухудшилось. На данный момент болезнь перешла в острую фазу: знаменитость испытывает сильные боли в спине, которые не позволяют ей исполнять номера.

«Закалываясь блокадами, чтобы провести концерт, я продолжала уничтожать себя», — сообщила артистка.

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