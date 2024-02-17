Портниха Пугачевой заявила о скором возвращении певицы в Россию

Портниха Пугачевой запустила информацию о возвращении певицы в Россию. Об этом сообщает mk.ru.

В последнее время Алла Пугачева практически не появляется в соцсетях и информационном пространстве. Свежие фотографии с певицей выкладывает ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ).

По словам близкой подруги Пугачевой, портнихи Любови Аксеновой, певица никогда не любила шумиху вокруг своего имени.

«Алла ничего не говорит о себе, потому что устала от пристального внимания. Это надоедает. Кому понравится, когда из тебя душу тянут», — рассказала она.

Аксенова уверена, что вскоре Пугачева вернется в Россию.

«Детки к тому времени подрастут, осознают многое. Алла всегда любила Россию. Мы — откровенные, умеем дружить, доверять, сопереживать — ни в одной другой стране мира больше нет таких людей. И Алла, безусловно, это понимает», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что композитор Юрий Лоза вновь осудил 74-летнюю Аллу Пугачеву.