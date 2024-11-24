«Всегда была опорой»: Бакальчук публично поздравил экс-супругу и бывшую тещу с днем матери

Владислав Бакальчук публично поздравил экс-супругу Татьяну Ким и свою бывшую тещу с днем матери.

Несмотря на все скандалы и публичные ссоры между супругами, Владислав все же не оставил без внимания Татьяну в такой важный праздник. Мужчина поздравил бывшую жену с Днем матери и подчеркнул, что она отлично справляется с воспитанием детей и что он ценит все ее старания.

Кроме того, Бакальчук вспомнил и о теще Василисе, которая на протяжении долгих лет была рядом с их семьей и помогала во всех делах.

«Особые слова поздравлений я хочу адресовать Татьяне, маме наших детей, несмотря на то, что происходит сейчас, она всегда была для них опорой и источником тепла. Также хочу поздравить ее маму, Василису. Ваша забота и участие всегда были важны для всей нашей семьи», — высказался Владислав в личном блоге.

Напомним, что после новостей о разводе Татьяна и Владислав не перестают конфликтовать друг с другом из-за семейного бизнеса. Так, Бакальчук продолжает провоцировать Ким и пускать различные слухи про нее — в последний раз он заявил о ее желании стать президентом Российской Федерации. Также, накануне мужчина уличил бывшую супругу в измене, которую она совершила еще будучи в браке.

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