«Воспринимала животных как обузу»: Владислав Бакальчук рассказал, как Татьяна Ким выставила за дверь собаку

Бизнесмен Владислав Бакальчук поделился грустной историей со своими подписчиками. Он рассказал им, как бывшая супруга Татьяна Ким выставила за дверь собаку, подаренную детям.

Бакальчук написал об этом в своем Telegram-канале. По его словам, история произошла в августе. Сооснователь Wildberries подарил детям двухмесячного щенка австралийской овчарки.

Однако Татьяна не оценила такого жеста. Она, как написал Бакальчук, выставила щенка за дверь, послушав своего нового возлюбленного.

«Татьяна, конечно, не жаловала собак, а по факту просто брезговала. Она всегда воспринимала животных скорее как обузу, чем как часть семьи. А для меня это было важно, потому что я хотел, чтобы у детей был друг, который всегда рядом, кто-то, кто делает их дни светлее», — заявил Владислав.

Ранее предпринимательница Татьяна Ким предложила сходить бывшему мужу к психологу. Она считает, что бизнесмен психически нездоров.