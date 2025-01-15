«Всегда был чем-то недоволен»: Логинов высказался об уехавшем из РФ Макаревиче*

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов высказался об уехавшем из РФ лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче* (признан в РФ иноагентом). Его слова приводит aif.ru.

«Макаревич* был всегда чем-то не доволен. В Советском Союзе он был не доволен одним, потом стал недоволен другим. <…> Так что на вопрос, испытываю ли я удивлению по поводу его заявлений, отвечаю: нет, абсолютно нет», — поделился актер.

Логинов признался, что никогда не был увлечен песнями эмигрировавшего исполнителя, поскольку считал его творчество «надуманной историей». Он также выразил недоумение тем, почему певец считает себя «носителем какой-то идеи».

«Каждый человек имеет право высказаться, но мнение не каждого должно быть услышано народом. А я считаю все-таки себя частью великого народа», — добавил он.

Ранее Виктор Логинов раскрыл подробности конфликта с Лаймой Вайкуле.

Также с критикой мечтавшего устроить революцию Макаревича* выступил лидер «7Б».

*признан в РФ иноагентом