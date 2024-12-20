«Какой-то бред»: лидер «7Б» раскритиковал мечтавшего устроить революцию Макаревича*

Лидер группы «7Б» Иван Демьян отреагировал на новость о том, что ФНС закрыла фирму «Философия ненасилия» фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом). Его слова приводит издание «Абзац».

Известно, что другим совладельцем закрытой компании является уехавший из РФ философ Рубен Апресян** (признан в РФ иноагентом), прославившийся методичками по «мирным» революциям. Фирма должна была заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, а также вести теле- и радиовещание, однако после начала военного конфликта в Израиле работа заглохла.

По мнению Демьяна, Макаревич* отказался от проекта из-за «трусоватого» характера.

«Вряд ли у него такая мысль возникла самостоятельно. Это какой-то бред. Наши люди на подобные манипуляции не поведутся – это очевидно. Хотя Макаревич* уже показал себя как человек с маразмом, мне не верится, что он решился бы на подобное. Его либеральный поезд давно ушел. Видимо, он сам это понял и отказался от нездоровой идеи», – поделился артист.

Лидер «7Б» отметил, что в настоящий момент эмигрировавший музыкант вынужден лишь «кусать локти» и пытаться спровоцировать соотечественников при помощи любых информационных поводов.

Ранее мы писали, что Андрей Макаревич* решил не оспаривать закрытие его фирмы в России.

*признан в РФ иноагентом