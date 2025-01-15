«Есть люди, которые начинают звездить»: Логинов раскрыл подробности конфликта с Вайкуле

Актер Виктор Логинов рассказал, как поругался с певицей Лаймой Вайкуле. По его словам, конфликт произошел во время съемок шоу на украинском телевидении еще в 2000-е годы.

Звезда сериала «Счастливы вместе» признался, что причиной словесной перепалки с артисткой стали разные точки зрения. Они так и не смогли прийти к общему знаменателю, и после съемок у Логинова о Вайкуле осталось плохое впечатление.

«Есть некоторые люди, которые начинают звездить и улетать в заоблачные дали. Я всегда говорю, что никогда не надо этого делать. Чем выше табуретка, тем больнее с нее падать. И как только человек вот так, как Вайкуле, себя начинает вести, свысока разговаривая со всеми, это всегда будет билетом в один конец», - сообщил Виктор в беседе с aif.ru.

Высмеял актер и слова Лаймы о том, что она кормила весь СССР. Он пошутил, что, если следовать логике певицы, то в стране не было бы науки, сельского хозяйства и промышленности без нее.

Ранее стало известно, сколько Виктор Логинов зарабатывает в театре.