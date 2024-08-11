«Всегда боялась коней»: Настасья Самбурская поборола главный страх ради роли в фильме

Настасья Самбурская поборола фобию ради съемок в новом фильме.

Звезда сериала «Универ» готова на любые эксперименты в киноиндустрии. Благодаря своему профессионализму она способна даже преодолеть свой главный страх ради достойной роли.

Артистка поделилась у себя в блоге, что на этот раз она учится верховой езде. До этого момента Настасья старалась не встречаться и не взаимодействовать с лошадьми, так как очень их боялась. Самбурская рассказала и продемонстрировала, что теперь может с легкостью оседлать коня.

«Учусь для роли. Всегда боялась коней, а оказалось — они приятнейшие существа», — поделилась Самбурская с поклонниками.

Ее занятия конным спортом проходят только под присмотром инструктора. Именно он помог артистке побороть фобию и оседлать животное, рассказав об основных правилах катания.

Ранее мы писали о том, что актриса Настасья Самбурская поделилась подробностями нового романа.

Также сообщалось, что певец Дима Билан рассказал о своих главных страхах.