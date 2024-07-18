«Я обычный человек — из мяса и костей»: Дима Билан рассказал о главных страхах

Дима Билан рассказал, чего больше всего боится в жизни. Подробности сообщает The Voice..

42-летний артист признался, что ему пришлось работать со своими страхами ради популярности. Он долгое время не мог начать вести светскую жизнь из-за боязни толпы. Артисту было некомфортно находиться в большом скоплении людей. Билану приходилось создавать условия и встречаться лицом к лицу со своими фобиями, чтобы их преодолеть.

«Наверное, страх толпы — с ним тоже пришлось побороться. Потом какие-то вещи, связанные с общественными выходами. Я себя очень сильно выдрессировал, хотя очень часто говорю, что я обычный человек — из мяса и костей... Боязнь высоты еще тоже... И я понял, в жизни не остается ничего невозможного. Абсолютно точно», — прокомментировал Дима.

Также певец добавил, что он очень самокритичен и требователен. По этой причине ему приходится работать еще и над своими комплексами, которые включают в себя и его низкую продуктивность. Билан уверен, что если бы он продолжал лениться и не ставил бы себе невыполнимые задачи, то не смог бы добиться такого успеха.

Раннее Дима дал редкий комментарий о личной жизни, объяснив, почему не готов к созданию семьи.