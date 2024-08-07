Знакомство в необычном месте: Самбурская рассказала подробности нового романа

Актриса Настасья Самбурская рассказала о личной жизни и раскрыла, где познакомилась со своим возлюбленным. По словам звезды сериала «Универ», это случилось в самолете. Она поделилась историей в интервью Леди Mail.ru.

Знаменитость тщательно скрывает отношения, но меньше двух месяцев назад она опубликовала фото с брутальным бородатым мужчиной. 37-летнюю артистку завалили вопросами, но только сейчас она решила ответить на несколько из них. Так, она сообщила, где познакомилась с избранником.

«Не хотелось бы посвящать глубоко всех в свою личную жизнь. Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», – призналась Самбурская.

Актриса отметила, что недавно вернулась из совместного отпуска с любимым. Из-за загруженности она предпочитает проводить его в спокойном режиме.

«Я абсолютная нерпа. Могу лежать круглосуточно на камне у воды, под солнцем – и все. Походы по горам и по долам – это не мое, потому что я и так устаю на работе, мне нужен релакс», – рассказала артистка.

Знаменитость часто сталкивает с критикой в соцсетях, но старается реагировать только на самые провокационные сообщения. При этом Настасья надеется, что наличие у нее мужчины хотя бы на время успокоит хейтеров, указывающих ей на то, что ей надо заниматься семьей в таком возрасте.

«Как правило, люди, которые пишут подобное, плохо образованные и их максимум, которого они добились в жизни, – зашли в интернет написать гадость звезде, самоутверждаются таким способом», – высказалась о нападках звезда.

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