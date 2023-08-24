«Все, выхожу замуж»: заморозившая яйцеклетки Семенович объявила о свадьбе

Певица Анна Семенович сообщила, что выходит замуж, поймав букет невесты. Об этом информирует издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

В Москве состоялось мероприятие, которое собрало многих звезд шоу-бизнеса. Посетила торжество и Семенович, которая примерила на себя новую роль. Как выяснилось, в течение всего дня артистка проводила свадебные церемонии для влюбленных.

По словам Анны, она расписала больше 12 пар. «Это были люди разного возраста, телосложения, характера, но их объединяла любовь», — поделилась эмоциями знаменитость.

Во время одной из церемоний Семенович поймала букет невесты. После этого она объявила о предстоящей свадьбе.

«Все, выхожу замуж», — сообщила певица.

К слову, Анна не стала уточнять, являются ли ее слова шуткой или нет.

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