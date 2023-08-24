35-летняя модель Оксана Самойлова попала в клинику из-за проблем с психикой. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети светская львица пожаловалась на проблемы с психикой. Как выяснилось, психолог посоветовал ей научиться расслабляться. Вот почему недавно Оксана вместе с семьей отправилась в путешествие. Однако поездка оказалась не очень удачной: сперва все члены семьи подхватили какой-то вирус, а затем Самойлова сообщила о госпитализации мамы. После этого личный консультант Оксаны отправил ее в специализированную клинику для полной проверки организма.

По мнению знаменитости, из-за желания все контролировать у нее произошли проблемы со здоровьем. «Абсолютно все контролирую. Все процессы», — пожаловалась Самойлова.

Ранее модель Оксана Самойлова сообщила, что ее маму госпитализировали в Колумбии. Подробности смотрите в этой статье.

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