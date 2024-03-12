«Все встало на свои места»: Алена Водонаева высмеяла Бритни Спирс

Телеведущая и блогер Алена Водонаева прокомментировала видео американской певицы Бритни Спирс, в котором звезда вытирает лицо облизанными пальцами. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Бритни Спирс показала, как очищает лицо. Умывание певицы — это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места», — поделилась Водонаева.

В то же время далеко не все подписчики телеведущей положительно восприняли критику Водонаевой в сторону американской артистки. Так, одна из поклонниц обвинила блогера в том, что она «насмехается над больным человеком». При этом некоторые пользователи также выразили мнение, что подобными роликами Бритни Спирс «троллит» аудиторию, чтобы сохранять известность.

Ранее Алена Водонаева назвала рекламой подарок рэпера Тимати своей возлюбленной на 8 Марта. Известно, что музыкант подарил избраннице машину Mercedes-Benz стоимостью от 30 млн рублей.

Также Водонаева заступилась за героиню шоу «Давай поженимся!», которую унизила Лариса Гузеева.