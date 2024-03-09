«Гениально придумано»: Алена Водонаева высказалась о подарке Тимати своей избраннице

Телеведущая Алена Водонаева высказала свое мнение о подарке рэпера Тимати своей возлюбленной на 8 Марта в своем Telegram-канале. Знаменитость заявила, что это рекламная интеграция.

По мнению телеведущей, видео с дорогостоящей машиной в подарок в соцсетях — это пиар-ход. Алена Водонаева считает, что за счет такой рекламы Тимати не только поднял охваты в своих соцсетях, но и сэкономил при покупке автомобиля.

«У многих блогеров видела в соцсетях логотип JetCar в похожих видеороликах. Уверена, что скидка за такую рекламу составила очень большой процент. Ведь это видео сегодня не только в аккаунте рэпера, но и во всех Telegram-каналах. И в моем тоже, мне не жалко, когда это талантливо, хитро и в каком-то смысле даже гениально придумано», — отметила Алена Водонаева.

Напомним, что Тимати и Валентина Иванова встречаются уже два года. Изначально ходили слухи, что у пары пиар-роман, однако вскоре выяснилось, что отношения рэпера и модели вполне серьезны.

Ранее сообщалось о том, что Тимати сделал роскошный подарок на 8 Марта своей возлюбленной Валентине Ивановой. Рэпер подарил модели Mercedes-Benz стоимостью от 30 млн рублей.