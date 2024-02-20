«Шикарно выглядит»: Водонаева заступилась за героиню «Давай поженимся!», которую унизила Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева публично раскритиковала пенсионерку в эфире шоу «Давай поженимся!». За героиню проекта заступилась блогер Алена Водонаева.

Водонаева возмутилась, зачем Гузеева унизила взрослую, красивую женщину, которая, по мнению блогера, очень хорошо выглядит.

«Объясните мне пожалуйста, зачем Лариса Гузеева унижает взрослую, роскошную, стройную женщину с голливудской укладкой? Без отеков на лице, как у некоторых. Видно, что ведет здоровый образ жизни, следит за собой», — написала блогер на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам блогера, женщина имеет право выбирать, кого хочет. Она может не соглашаться на обычного мужчину, который ей, считает Водонаева, абсолютно не подходит.

«Что для одной — «фантастический мужик», для другой — «спасибо, не надо», — высказалась знаменитость.

В программе Гузееву возмутило, что невеста хочет строить отношения со «статным мужчиной без вредных привычек». Она напомнила героине, что та — пожилая женщина, и в ее пенсионном удостоверении все указано.

«Откуда такие запросы?» — возмутилась Гузеева.

Ранее Лариса Гузеева вспомнила, как едва не стала жертвой медведя. Подробности читайте в этой статье.