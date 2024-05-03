«Все время лежал»: звезда «Курсантов» рассказал о тяжелейшей травме

Российский актер Иван Стебунов, получивший известность благодаря роли в «Курсантах», заявил, что в детстве мечтал стать военным. Об этом пишет aif.ru.

«Мечтал стать кадетом. <…> Очень этого хотел, просто грезил Кадетским корпусом и военной формой», - поделился Стебунов.

Отказаться от мечты будущего актера вынудило занятие греко-римской борьбой: во время одной из тренировок Иван получил тяжелейшую травму позвоночника.

«Я ведь был закован в корсет от пояса до шеи, мы его обклеивали вкладышами от жвачек, расписывали прямо на мне. Но я все время лежал только на спине. Год провел в таком жутком состоянии, и тем не менее год этот прошел как-то, были даже свои радости», — вспомнил артист.

Стебунов добавил, что пережить травму ему помогли юношеская беззаботность и друзья.

Ранее Иван Стебунов признался, что студентов «ломают» в театральных вузах.

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