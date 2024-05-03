Актер Иван Стебунов заявил, что студентов «ломают» в театральных вузах. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Иван Стебунов с трудом получил высшее театральное образование — после окончания школы он поступил в Новосибирское театральное училище, но со второго курса был отчислен. Тогда артист решил уехать в Санкт-Петербург, где его приняли в Академию театрального искусства.

По словам Стебунова, во время обучения многих студентов оскорбляли и унижали.

«Ломали, да. Через боль, порой через оскорбления. Питерская академия отличается жесткостью, это правда. Когда мы приезжали на фестиваль студенческих работ в Москву в Щуку или ГИТИС, то всегда удивлялись — какие они все здесь веселые, счастливые, яркие», — рассказал он.

Актер заявил, что с каждым курсом учащиеся становятся менее замотивированными.

«На первый курс приходят ребята яркие с расправленными плечами, с горящим глазом. На втором курсе они уже сутулые, задумчивые. На третьем курсе они уже все какие-то мрачные, черные, никто не улыбается, глаза потухшие», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Иван Стебунов рассказал об истериках актрис перед постельными сценами.