«Шоу должно продолжаться»: Роза Сябитова рассказала о съемках со сломанной ногой

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о съемках со сломанной ногой. Оказалось, что она была в кадре в гипсе, но все равно продолжала работать. Подробности она сообщила в своем Telegram-канале.

Знаменитость вспомнила, как несколько лет назад ей пришлось сниматься, несмотря на травму ноги. В таком же положении находилась недавно ее соведущая Лариса Гузеева. Актриса до сих пор не делает проход по сцене в начале шоу, потому что хромает.

«Несколько лет назад я сломала ногу на проекте "Без страховки" и также продолжала съемки ["Давай поженимся!"] в гипсе. Как говорят: "Шоу должно продолжаться!"» — поделилась Роза.

Сваха сопроводила свой рассказ видео, на котором она еле передвигается по студии программы на костылях. При этом женщина на кадрах не выглядела опечаленной, а была в хорошем настроении и в ярком наряде.

Напомним, что ведущие известной программы часто сталкиваются со сложными ситуациями на съемках. Так, Сябитова признавалась, что пользуется подсказками во время работы. У нее есть бумажки, на которых написаны имена героев. Съемочный день длится с 6 утра до поздней ночи, поэтому женщина боится перепутать героев между собой.

Ранее мы писали о том, почему сваха Роза Сябитова не общается с Ларисой Гузеевой вне съемок шоу.