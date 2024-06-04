«Все видят и чувствуют»: почему Нюша скрывает от детей новость о разводе

33-летняя певица Нюша призналась, что не сообщила детям о разводе с их отцом. Артистка поделилась откровением в эфире шоу FAMETIME TV.

Весной 2024 года Нюша подтвердила расставание с Игорем Сивовым, от которого родила дочь и сына. По словам певицы, она до сих пор скрывает от детей новость о разводе. Нюша планирует сообщить им об этом в формате игры, «не придавая глобального значения».

«По большому счету, в их жизни ничего не поменяется, для них все останется также. На самом деле, дети первые все сканируют, видят и чувствуют. Для них, скорее всего, это уже будет не новость», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Нюша заявила, что не будет делить имущество с бывшим мужем после развода. Артистка призналась, что они с Игорем составляли брачный договор. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что раскрыто имя тайного мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она скрывала несколько лет. Анна Заворотнюк живет вместе с избранником в ОАЭ.