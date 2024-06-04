Раскрыто имя тайного мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она скрывала несколько лет

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с опухолью мозга – глиобластомой, несколько лет назад переехала в Дубай вслед за мужем. При этом Анна Заворотнюк тщательно скрывала своего избранника и появилась вместе с ним только на похоронах звездной матери.

Как отмечается в сообщении Super.ru в соцсети «ВКонтакте», тайным мужем дочери Заворотнюк оказался 30-летний Тимур Исмаилов, с которым девушка вместе училась в Нью-Йорке. Молодой человек действительно несколько лет назад переехал в Дубай и устроился управляющим партнером в компанию Brick Technology, занимающуюся разработкой программного обеспечения. В настоящее время Исмаилов занимает должность гендиректора в международной торговой корпорации Pamo Global.

Издание также выяснило, что в России Тимур зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но 31 мая его счета были заблокированы по распоряжению ФНС. За полным тезкой Исмаилова числится задолженность в размере 38 тысяч рублей за неуплату налогов и сборов.

Кроме того, по сведениям Super.ru, бизнесом в России владеют родственники мужа дочери Заворотнюк. Его отец и брат являются собственниками нескольких компаний в сфере общественного питания и торговли.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась переживаниями, связанными со смертью матери. Она опубликовала в своем блоге архивное видео, на котором запечатлена вся семья до известий о смертельной болезни звезды «Моей прекрасной няни».