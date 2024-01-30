«Все вдруг пошло по швам»: Константин Соловьев высказался о разводе с Лариной

Российский актер Константин Соловьев поделился подробностями развода с третьей супругой, танцовщицей Анастасией Лариной. Об этом он заявил в телепередаче «Жизнь и судьба».

Известно, что Соловьев познакомился с будущей женой на съемках сериала «Литейный» в 2011 году. Спустя три года звездная пара сыграла свадьбу, а в 2015-м Ларина подарила артисту дочь, которую назвали Еленой. Несмотря на семейную идиллию в соцсетях, минувшей осенью Соловьев объявил о разводе с танцовщицей.

По словам 50-летнего актера, расставание с супругой он переживал крайне тяжело. Константин уточнил, что причин для разрыва могло быть множество, однако назвать точный повод сейчас нельзя.

«Наверно надо мне пережить это все, пройти это все, а потом можно уже можно размышлять, что я не так сделал, или что мы недоработали, не получилось», — заявил Соловьев.

Звезда «Литейного» отметил, что в настоящий момент он проходит через период переосмысления. В частности, артист проводит анализ своих поступков, а также ошибок, которые позволили ему вырасти, как личности.

«Все что ты создавал до 50 лет вдруг пошло по швам, и ты понимаешь, что, в принципе, такова жизнь. Но, может, это и хорошо на самом-то деле — тогда есть момент дальнейшего движения вперед», — поделился Константин.

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