«Все такое мощное»: певица Слава призналась, что поет хиты Пугачевой

Певица Слава призналась, что поет в караоке хиты Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялось открытие караоке «Русское Радио». Мероприятие посетили Алсу, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, певица Слава и многие другие. Исполнительница хита «Одиночество» призналась, что нередко бывает в караоке, где поет песни Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.

«Пою Аллегрову, Пугачеву, все такое мощное. Сегодня я, наверное, буду петь Любочку Успенскую «Единственному, нежному». Мне кажется, это самая популярная песня в караоке. Кстати, моя песня «Одиночество» в караоке очень плохо звучит, можно горло сорвать. Если меня попросят, я не буду петь», — высказалась Слава.

Артистка вспомнила, что ее карьера началась в караоке. Кроме того, там она встретила своего первого продюсера и мужа.

Также Слава призналась: ей нравится, когда молодые артисты перепевают ее хиты.

Ранее певица Слава помирилась с Киркоровым после давней ссоры. Подробности читайте в этой новости.

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