Знали только близкие: Нюша честно рассказала о переживаниях из-за развода

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. У супругов осталось двое детей, которые сейчас живут с отцом. Артистка рассказала о том, как пережила этот непростой период, и в каких отношениях находится с бывшим мужем.

Шурочкина признается, что ей было психологически сложно в период развода. Но даже в депрессивный период она выходила на сцену. Певица не показывала свои настоящие эмоции зрителям, только близкие знали, как ей плохо.

В Сети подписчики возмутились, что дети звезды остались с ее мужем. Экс-супруга певицы обвинили из-за этого в абьюзе, однако Нюша опровергла все негативные слухи.

«Это неправда. Мы вообще не поднимали вопрос, что они с кем-то должны оставаться. Между мной и Игорем прекрасные отношения, мы общаемся. А дети поровну проводят время с мамой и папой», — цитирует ее StarHit.

Анна пояснила, что летом дети были в Москве, сейчас они находятся в Дубае. Далее родители будут смотреть по обстоятельствам.

Звезда опровергла слухи об отношениях с бывшим возлюбленным Егором Кридом. Музыкант просто попросил ее поддержать в коллаборации, и она согласилась.

Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 5-летняя дочь Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон.

Напомним, ранее Нюша рассказала, как в детстве летом приезжала к прабабушке и лазила по огородам.