«Бабка растаяла»: певица Слава помирилась с Киркоровым после давней ссоры

В отношениях певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская) и Филиппа Киркорова, наконец-то, наступил мир. Исполнительница хита «Одиночество» обвиняла пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанных операциях, тогда как Киркоров вступился за врача. Это вывело Славу из себя, и она сказала несколько резких слов в адрес короля поп-эстрады. Но, кажется, теперь звезды помирились.

Слава выступала на мероприятии, где присутствовал артист. Во время концерта она решила посвятить песню «К единственному, нежному» Киркорову. Певица подошла к нему и села за столик. Бывший муж Примадонны сказал ей, что все понимает — эти слова растрогали Сланевскую.

«Ну все, бабка растаяла», — приводит ее слова МУЗ-ТВ.

Напомним, Слава и Любовь Успенская обвинили звездного хирурга в некачественно сделанных операциях. За врача вступился Филипп Киркоров. Артист считает, что на доктора клевещут, и на самом деле он настоящий профессионал и художник, лучшим произведением которого является именно он. Позже певица рассказывала, что ей очень стыдно за скандал с Хайдаровым.