Все-таки расстались? Почему муж Анны Asti не был на ее 35-летии

Певица Анна Asti сообщила, что муж не был на ее 35-летии из-за плохого самочувствия. Ее слова передает Telegram-канал Только никому.

Исполнительница хита «Царица» с размахом отметила юбилей, пригласив почти всех звезд шоу-бизнеса. Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Ида Галич, Сергей Бурунов и другие. Однако среди гостей не оказалось мужа артистки, что в очередной раз спровоцировало разговоры о расставании. Однако сама именинница заявила, что супруг отсутствует из-за плохого самочувствия.

Несмотря на объяснение певицы, далеко не все ей поверили. Дело в том, что после скандала со сливом личных фото супругов не видели вместе. Кроме того, в их блогах отсутствуют совместные публикации уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров подарил Анне Asti на день рождения сумку-жабу за 70 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

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