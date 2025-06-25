Ксения Бородина заставила гостей свадьбы подписать соглашение о неразглашении. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Ксения Бородина и Николай Сердюков с размахом сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Подмосковье, и, по данным СМИ, телеведущая отдала за аренду площадки почти 3 млн. Среди пожеланий невесты был не только строгий дресс-код, но и запрет на съемку. В распоряжение источника попало обращение к гостям свадьбы. Организаторы торжества напомнили о соглашении о неразглашении, а также о возможных публикациях только после разрешения Бородиной.

«До мероприятия и во время категорически запрещается выкладывать какую-либо информацию в соцсети и разглашать информацию по нему. Сегодня не должно быть никаких постов и сторис про мероприятие», — сказано в обращении.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пожелание Ксении и сравнили свадьбу с цирком.

«Цирк! Настоящие королевские особы… Свадьбы в этом обществе не про дружбу», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что свадебное платье Бородиной сшил дизайнер Бейонсе за несколько миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что блогер Николай Сердюков пригрозил Ксении Бородиной в свадебной клятве.