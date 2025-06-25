Филипп Киркоров подарил Анне Asti на день рождения сумку-жабу за 70 тысяч рублей

Певица Анна Asti 24 июня с размахом отметила день рождения в Москве. Поздравить артистку пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и исполнитель хита «Зайка моя» Филипп Киркоров, который преподнес имениннице сумку за 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Анна организовала праздник в особняке на Волхонке. Среди приглашенных гостей были Сергей Бурунов, Ида Галич, Игорь Крутой и многие другие. Каждый поздравил певицу с 35-летием и подготовил для нее подарок. Например, Филипп Киркоров отличился от всех коллег и выбрал в качестве сюрприза для артистки необычную сумку в виде жабы. По мнению артиста, она должна притянуть к Asti деньги.

К слову, это уже далеко не первый выход в свет Киркорова после выписки из больницы. В июне ему потребовалась помощь медиков из-за ожога, полученного на концерте в Петербурге. Несмотря на слухи о плохом самочувствии, Филипп все чаще в последнее время появляется на публике. Например, 21 июня певца заметили на концерте Димы Билана. Причем был он не один, а с телеведущей Ольгой Бузовой. Очевидцы даже засняли их поцелуй.

Ранее Сергей Бурунов приехал на день рождения Анны Asti с Екатериной Леви.